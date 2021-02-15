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حوادث

ضبط 3 أطنان زيت طعام غير صالح للاستهلاك بالبحيرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:01 ص
زبت طعام
زبت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (3 طن زيت طعام سابق إستخدامه من مرتجعات المحلات وغير صالح للإستهلاك الآدمى ، ويشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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