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حوادث

ضبط 10 آلاف عبوة عصير فاسدة داخل مصنع بالغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:05 ص
عصائر فاسدة
عصائر فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (10000 عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج العصائر"بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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