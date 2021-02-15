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توك شو

أضافت لي الخبرة.. أحمد ثروت يتحدث عن أغنية "يا مستعجل فراقي"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:00 ص
المنتج أحمد ثروت
المنتج أحمد ثروت
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إسراء صبري
قال المنتج أحمد ثروت، إن الشعب المصري يتلقى أي شيء، معقبا: أغنية "يا مستعجل فراقي" متواجده في حياة الكل سواء فراق أصدقاء أو الأحباء أو الأسرة.. الاغنية ليس لها حقبة زمنية معينة ويمكن توظيفها في أكثر من اتجاه".

وأكمل "ثروت" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأغنية تعبر عن حالة الشخص، معقبا: "إحنا عندنا اللي يسمع واللي يكتب ويغني صح بس محتاجين ندور"، منوها إلى أن تجربة انتاج أغنية "يا مستعجل فراقي" أضافت له الكثير من الخبرة والثقل.

وأضاف "محمد ثروت"، "أنا انبهرت بتعليقات الجمهور على الأغنية من خلال السوشيال ميديا".
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