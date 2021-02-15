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توك شو

قيمة وقامة.. تامر حسين يتحدث عن الفنان محمد ثروت وأغنيته

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:12 ص
الشاعر تامر حسين
الشاعر تامر حسين
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إسراء صبري
قال الشاعر تامر حسين، إنه سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية "يا مستعجل فراقي"، معقبا:"أنا بحب محمد ثروت من زمان محمد ثروت شارك في طفولتي وتكويني من خلال الأغاني الخاصة به مثل طيور النورس".

وأكمل "حسين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، محمد ثروت قيمة وقامة كبيرة كان الوسط الفني يفتقدها، وفيما يخص أغنية "يا مستعجل فراقي"، أوضح أن الفضل يعود إلى الملحن محمد رحيم .

واسترسل: كنا مجهزين الأغنية بس مش عارفين مين هيبقى صاحبها..رحيم كلمني وقال أن الفنان محمد ثروت معجب بالأغنية وعايز يغنيها"، معقبا:"كنت مبسوط ومستغرب تماما من فكرة غناء الفنان محمد ثروت".

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