شباب «يلا سيسي» تنضم لمبادرة «حياة كريمة»

أكد أحمد صياد المنسق العام لحملة «يلا سيسي» مشاركة شباب الحملة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».





وأضاف صياد في بيان أن شباب «يلا سيسي» أعلنوا تطوعهم ودعمهم للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فور تدشينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأوضح أن ذلك حرصا من الحملة على الإسهام في تنمية الريف وتوفير حياة كريمة لأهالينا، ومشاركة شباب الحملة بدور مجتمعي فعال وإيجابي مساند لسياسات الدولة ومبادرات الرئيس التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين .





وأوضح صياد أن شباب حملة يلا سيسي، سيشاركون بجميع الأنشطة التطوعية للمبادرة الرئاسية.





ودعا صياد الشباب المصري إلى التطوع والانضمام إلى تلك المبادرة التاريخية التي سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب باعتبارها حدثا غير مسبوق، مؤكدًا أن مساهمة الشباب في بناء وطنهم واصطفافهم خلف القيادة السياسية الحكيمة هو واجب وطني يجب أن يحرص كل شاب مصري على الانضمام إليه.



