بعد إشادته بالأهلي في كأس العالم.. ميدو يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميدو بعد اشادته بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.







وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏حلقة أوضة اللبس امبارح.. الكلام اللي قاله الكابتن ميدو عن الأهلي كله سليم ومنطقي وبوجهة نظر لاعب الكرة اللي لعب في أعلى المستويات.. كلام محترم جداااااا " و"‏ميدو بيقول ان لعيبة الاهلي كلهم ع قلب رجل واحد ووجود رئيس نادي كأب سبب التميز والنجاح".







وقال آخرون: "‏ميدو انت اتحرقت في قلوب معظم الزملكاوية شكرا ليك اوي يا زملكاوي يا محايد" و "‏ميدو قال حاجتين دلوقتي خطيرين جدا جدا.



- عقد رعايه الاهلي ف 2005 بقا 42 مليون وعقد رعايه الزمالك زاد ل 4 مليون بس ده من وكاله الاهرام طبعا- صرف مستحقات عرض الرعايه للأهلي كان بتصرف ف ميعاده لكن للزمالك كان بيتاجل 3 شهور لحد ما سوق الانتقالات يتقفل هنافس ازاي بس#أوضة_اللبس".







أشاد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق بـ فريق الأهلي عقب تتويجه ببرونزيه كأس العالم للأندية في قطر، مؤكدا أن من يصرح بأن فريق بالميراس البرازيلي فريق سيىء "ميعرفش كورة"، حيث إن تنظيم الأهلي السر وراء تراجع أداء الفريق البرازيلي.







وأضاف ميدو عبر برنامجه " أوضة اللبس" أن أفضل مباراة في البطولة بالنسبة للأهلي كانت أمام بالميراس، مشيرا إلى أن الفرق المصرية طول تاريخها تعاني أمام فرق أمريكا اللاتينية، لكن أن يظهر بالميراس بلا أنياب حقيقية فهذا نجاح كبير للأهلي.







وتابع أن وجود محمود الخطيب رئيس الأهلي في قلب معسكر كأس العالم للأندية بين اللاعبين أعطاهم ثقة كبيرة في أصعب الأوقات، وتلك هي ميزه أن يكون رئيس ناديك "أسطورة".







وأكمل أن المكسب الأهم للأهلي في مونديال الأندية ليس الميدالية البرونزية فقط، بل الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها اللاعبين، والتي ستجعلهم "يقاتلون" للفوز بدوري أبطال افريقيا مرة أخري والعودة لكأس العالم للأندية.







وتابع أن سبب نجاح الأهلي يكمن في الإدارة التي حققت العدل بين اللاعبين، وعدلت عقود اللاعبين الذين تميزوا خلال الفترة الماضية للمساواة بزملائهم، مع الالتزام "بسقف الرواتب" الذي كان يتم انتقاده في الماضي ولكن الزمن أثبت إنه "صح".







واستطرد: "مفيش حاجة في الكورة بتيجي بالحظ.. الأهلي تالت العالم بسبب العدل والروح الطيبة بين اللاعبين قبل أي شئ آخر، ومش عيب إني أتعلم من المنافس بتاعي".