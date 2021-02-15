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محافظات

نائب محافظ القاهرة: تلقينا 12 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:00 ص
محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع نائب المحافظ
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عبد العزيز جمال
قال الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن أحياء المنطقة تلقت حوالي 12 ألف طلب تصالح.

وتابع نائب محافظ القاهرة في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "شبه انتهينا لأنه لا توجد مخالفات كثيرة في المنطقة نظرا لطبيعتها وعدم وجود أراضي فضاء كثيرة".

وفي سياق متصل أكد فوزي أنه تم حل مشكلة الباعة الجائلين بالمنطقة من خلال إنشاء أسواق منظمة وحضارية، منها سوق عبود وسوق ايديال بالشرابية وداير الناحية بالساحل وسوق الزاوية وغيرها؛ كما يجري شن حملات باستمرار لمواجهة الإشغالات.

وفي سياق آخر ، شهد د . أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر حفل توزيع  عدد من الأجهزة الكهربائية على ما يقارب ١٥٨ عروس من سكان مدينة الاسمرات مقدمة من صندوق تحيا مصر أمس الأحد.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تبرز حرص الدولة على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين .


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