ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تواجه شبح الاندثار.. الصناعات الحرفية تصارع من أجل البقاء في الوادي الجديد.. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:00 ص
الصناعات الحرفية
الصناعات الحرفية
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تشتهر محافظة الوادي الجديد، بالعديد من الصناعات الحرفية وعلى رأسها صناعة الخوص، والتي تعد من أشهر الصناعات اليدوية، حيث يوجد بالمحافظة حوالي 2 مليون و600 ألف نخلة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، وهو ما يجعلها مصدرًا لتوفير المادة الخام لتلك الصناعات الحرفية بتعدد أشكالها.


تقول سمية حسن، المشرفة على الصناعات اليدوية في إحدى الجمعيات الأهلية بمركز الداخلة، لـ"صدى البلد"، إن الصناعات اليدوية ومنها  صناعة الخوص، شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا أمام التقدم التكنولوجي وظهور ماكينات صناعة المواد البلاستيكية، بل أصبح لا يمارس تلك المهنة إلا ربات البيوت والسيدات كبار السن من داخل منازلهن، حتى إن تلك الصناعات أوشكت على الاندثار ولم يعد لها وجود إلا في ثلاث قرى، وهي البشندي بمركز بلاط، وقرية المنيرة في مركز الخارجة، وقرية القصر في مركز الداخلة، وذلك بفضل ربات البيوت اللاتي ما زلن يحافظن على تلك الصناعات في بيوتهن.




وتقول نادية عبد الحليم، ربة منزل من قرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد، والتي ما زالت تعمل بتلك الحرفة التي ورثتها عن والدتها، حيث كانت تعمل فيها منذ عشرات السنين، إنها آخر من تبقى من عائلتها فى تلك الصناعة، والتى لا يقبل عليها البعض وذلك لظهور منتجات البلاستيك، كما أن الدولة أصبحت لا تهتم بتلك الحرفة ولا توفر لها أسواقا، فضلا عن بخس ثمن منتجات الخوص بالوادي الجديد على الرغم من جودتها ومتانة صناعتها.


وأضافت أنها تقوم بتصنيع منتجات الخوص وتقوم بتخزينها لحين موسم  الشتاء، حيث يقبل السياح الأجانب على الآثار الفرعونية بقرية البشندي  ويذهبون إليها خصيصًا ليبتاعوا منتجات الخوص، حيث تجد تلك المنتجات رواجًا خلال موسم الشتاء أثناء وجود الوفود السياحية بالقرية.


وعن طرق صناعة الخوص، تقول إنها تقوم بجلب السعف الأبيض والأصفر اللون في مرحلة النمو وليس الجريد اليافع والسعف كبير الحجم، وتقوم بتشكيله وإضافة الألوان والخيوط الملونة إليه، حيث يتم من خلاله صناعة "الملقون والمقاطف، والعلايق، والقواديس، والشادوف، والبرش، والمراوح، والشنط، والبرنيطة"، وكلها أشياء تستخدم إلى الآن فى البيوت الواحاتية، بالإضافة إلى تجهيز العرائس بها إلى وقتنا هذا.


من جانبها، أكدت نادية عزمي، مقرر فرع مجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن صناعة الخوص تراجعت أمام التقدم وظهور الماكينات الحديثة المتخصصة في الصناعات الحرفية، حيث بدأت صناعة الخوص في الانقراض، مشيرة إلى أن الصناعات الحرفية تعد من التراث البيئي الذي تشتهر به واحات الوادي الجديد ولا بد من الحفاظ عليه.


وناشدت عزمي المسئولين بالمحافظة والجمعيات الأهلية تبني مثل تلك الصناعات ودعم ربات البيوت والسيدات داخل منازلهن من أجل الحفاظ على مثل هذه الصناعات، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لأن الحفاظ عليها يعتبر موروثا تاريخيا يعبر عن طبيعة أهالي الواحات.

تواجه شبح الاندثار.. الصناعات الحرفية تصارع من أجل البقاء في الوادي الجديد.. شاهد
تواجه شبح الاندثار.. الصناعات الحرفية تصارع من أجل البقاء في الوادي الجديد.. شاهد
تواجه شبح الاندثار.. الصناعات الحرفية تصارع من أجل البقاء في الوادي الجديد.. شاهد
تواجه شبح الاندثار.. الصناعات الحرفية تصارع من أجل البقاء في الوادي الجديد.. شاهد
تواجه شبح الاندثار.. الصناعات الحرفية تصارع من أجل البقاء في الوادي الجديد.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صناع الأقفاص يستغيثون: 2 مليون نخلة صالحة والصناعة تنقرض ونريد نقابة

الانتهاء من الاستعدادات لاختيار قرية البشندي ضمن افضل 10 قرى متميزة

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

قبل مواجهة ليفربول ولايبزيج .. سجل تهديفي مقلق لـ محمد صلاح أمام الألمان

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر.. محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. وأحمد السقا عن السرب: هتشوفوا مفاجأة في الفيلم

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور