تواجه شبح الاندثار.. الصناعات الحرفية تصارع من أجل البقاء في الوادي الجديد.. شاهد

تشتهر محافظة الوادي الجديد ، بالعديد من الصناعات الحرفية وعلى رأسها صناعة الخوص، والتي تعد من أشهر الصناعات اليدوية، حيث يوجد بالمحافظة حوالي 2 مليون و600 ألف نخلة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، وهو ما يجعلها مصدرًا لتوفير المادة الخام لتلك الصناعات الحرفية بتعدد أشكالها.









تقول سمية حسن، المشرفة على الصناعات اليدوية في إحدى الجمعيات الأهلية بمركز الداخلة، لـ"صدى البلد"، إن الصناعات اليدوية ومنها صناعة الخوص، شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا أمام التقدم التكنولوجي وظهور ماكينات صناعة المواد البلاستيكية، بل أصبح لا يمارس تلك المهنة إلا ربات البيوت والسيدات كبار السن من داخل منازلهن، حتى إن تلك الصناعات أوشكت على الاندثار ولم يعد لها وجود إلا في ثلاث قرى، وهي البشندي بمركز بلاط، وقرية المنيرة في مركز الخارجة، وقرية القصر في مركز الداخلة، وذلك بفضل ربات البيوت اللاتي ما زلن يحافظن على تلك الصناعات في بيوتهن.









اقرأ أيضا: متحف آثار الوادي الجديد كتاب مفتوح يضم مقتنيات جميع العصور









وتقول نادية عبد الحليم، ربة منزل من قرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد، والتي ما زالت تعمل بتلك الحرفة التي ورثتها عن والدتها، حيث كانت تعمل فيها منذ عشرات السنين، إنها آخر من تبقى من عائلتها فى تلك الصناعة، والتى لا يقبل عليها البعض وذلك لظهور منتجات البلاستيك، كما أن الدولة أصبحت لا تهتم بتلك الحرفة ولا توفر لها أسواقا، فضلا عن بخس ثمن منتجات الخوص بالوادي الجديد على الرغم من جودتها ومتانة صناعتها.











وأضافت أنها تقوم بتصنيع منتجات الخوص وتقوم بتخزينها لحين موسم الشتاء، حيث يقبل السياح الأجانب على الآثار الفرعونية بقرية البشندي ويذهبون إليها خصيصًا ليبتاعوا منتجات الخوص، حيث تجد تلك المنتجات رواجًا خلال موسم الشتاء أثناء وجود الوفود السياحية بالقرية.









وعن طرق صناعة الخوص، تقول إنها تقوم بجلب السعف الأبيض والأصفر اللون في مرحلة النمو وليس الجريد اليافع والسعف كبير الحجم، وتقوم بتشكيله وإضافة الألوان والخيوط الملونة إليه، حيث يتم من خلاله صناعة "الملقون والمقاطف، والعلايق، والقواديس، والشادوف، والبرش، والمراوح، والشنط، والبرنيطة"، وكلها أشياء تستخدم إلى الآن فى البيوت الواحاتية، بالإضافة إلى تجهيز العرائس بها إلى وقتنا هذا.









من جانبها، أكدت نادية عزمي، مقرر فرع مجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن صناعة الخوص تراجعت أمام التقدم وظهور الماكينات الحديثة المتخصصة في الصناعات الحرفية، حيث بدأت صناعة الخوص في الانقراض، مشيرة إلى أن الصناعات الحرفية تعد من التراث البيئي الذي تشتهر به واحات الوادي الجديد ولا بد من الحفاظ عليه.









وناشدت عزمي المسئولين بالمحافظة والجمعيات الأهلية تبني مثل تلك الصناعات ودعم ربات البيوت والسيدات داخل منازلهن من أجل الحفاظ على مثل هذه الصناعات، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لأن الحفاظ عليها يعتبر موروثا تاريخيا يعبر عن طبيعة أهالي الواحات.



