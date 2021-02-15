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أخبار العالم

بعد انتشار الجيش.. مظاهرات جديدة في ميانمار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:25 ص
مظاهرات في ميانمار
مظاهرات في ميانمار
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قسم الخارجي
خرجت تظاهرات جديدة في ميانمار، اليوم الإثنين، عقب نشر الجيش قواته في جميع أنحاء البلاد، للسيطرة على الوضع. 

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، أمس الأحد، إن قادة المجلس العسكري سيحاسبون على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت فيه قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.

وكتب توم أندروز على تويتر: "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي"، مضيفًا أن "على الجنرالات الانتباه، ستحاسبون".

وفي وقت سابق، أمس، أطلقت قوات الأمن في ميانمار النار لتفريق محتجين عند محطة للكهرباء، وانتشرت عربات مدرعة في المدن الرئيسية في الوقت الذي يواجه فيه الحكام العسكريون الجدد تاسع يوم من المظاهرات الرافضة للانقلاب والتي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع.

وانتشرت قوات عند محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية مما أدى لاندلاع مواجهة مع المتظاهرين الذين قال بعضهم إنهم يعتقدون أن الجيش يعتزم قطع الكهرباء.
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