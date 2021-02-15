ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا.. فلاح يصطاد تمساحًا ضخمًا من نهر النيل.. زيادة جديدة في وفيات كورونا.. انهيار عقار في روض الفرج.. عدوان إسرائيلي على سوريا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:31 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
Advertisements
عبد العزيز جمال و فريق صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134960 حالة حتى اليوم.

كشف مصدر بمحافظة القاهرة تفاصيل انهيار عقار قديم مساء أمس الأحد بحي روض الفرج.

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة ستستكمل الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من يوم 28 فبراير مع توفير كل سبل التعلم، وتم إضافة اختيارين، وهما إعطاء الحرية لأولياء الأمور فى حضور أولادهم، أو تقديم طلب بتأجيل السنة وإعادتها فى السنة القادمة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية.

استعرضت المغربية بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسني هدية عيد الحب التي قدمها لها تامر.

كشف عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية العلاجية في النادي الأهلي، عن حقيقة تعاطي مروان محسن مهاجم الفريق منشطات أو مواد تحفيزية قبل المباريات أو في قبل مشاركاته مع المارد الأحمر.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن إجراء المدعين في مدينة نيويورك تحقيقا عن بعض العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن. 

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يجب أن يرحل عن الفريق.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

بعد مطاردة استمرت 21 يومًا، تمكن مزارع سوداني من اصطياد أضخم تمساح في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.
كشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مدينة دمشق السورية. 

حذرت منظمة الصحة العالمية من الأعراض التي سيتركها وباء كورونا على العالم كله، بسبب حجم الجائحة والفترة الزمنية التي ظهر فيها. 

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، اليوم الاثنين، بعد إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستريح جديد.. لاعب الزمالك يتعرض للنصب في روض الفرج

حدث ليلا.. حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. السعودية تعلق جميع الرحلات ومحمد صلاح يوجه رسالة لـ بيج رامي

سوريا تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

خلال يوم.. سوريا تسجل 98 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سوريا تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات

3 جثث من أسرة واحدة.. تفاصيل كارثة عقار روض الفرج المنهار

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من السلطات الأمريكية بسبب كورونا

شافوا الموت بعينهم.. انتشال 4 أشخاص أحياء من أسفل عقار روض الفرج المنهار

من الفصيلة الصيادة.. عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام.. شاهد

فريق قوات جوية.. شريف منير من كواليس مسلسل السرب

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد.. اليونايتد يبتعد

أمطار وشبورة في هذه المناطق..الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أم ضار؟.. طبيبة تحسم الجدل

بفستان ملفت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب

شرى لعلاج سرطان الرئة.. الأشعة المقطعية يمكنها اكتشافه في المراحل الأولى