حدث ليلا.. فلاح يصطاد تمساحًا ضخمًا من نهر النيل.. زيادة جديدة في وفيات كورونا.. انهيار عقار في روض الفرج.. عدوان إسرائيلي على سوريا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134960 حالة حتى اليوم.
كشف مصدر بمحافظة القاهرة تفاصيل انهيار عقار قديم مساء أمس الأحد بحي روض الفرج.
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة ستستكمل الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من يوم 28 فبراير مع توفير كل سبل التعلم، وتم إضافة اختيارين، وهما إعطاء الحرية لأولياء الأمور فى حضور أولادهم، أو تقديم طلب بتأجيل السنة وإعادتها فى السنة القادمة.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية.
استعرضت المغربية بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسني هدية عيد الحب التي قدمها لها تامر.
كشف عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية العلاجية في النادي الأهلي، عن حقيقة تعاطي مروان محسن مهاجم الفريق منشطات أو مواد تحفيزية قبل المباريات أو في قبل مشاركاته مع المارد الأحمر.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن إجراء المدعين في مدينة نيويورك تحقيقا عن بعض العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن.
أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يجب أن يرحل عن الفريق.
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بعد مطاردة استمرت 21 يومًا، تمكن مزارع سوداني من اصطياد أضخم تمساح في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.
كشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مدينة دمشق السورية.
حذرت منظمة الصحة العالمية من الأعراض التي سيتركها وباء كورونا على العالم كله، بسبب حجم الجائحة والفترة الزمنية التي ظهر فيها.
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، اليوم الاثنين، بعد إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.