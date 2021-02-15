نشرة أخبار العالم.. تقرير صادم للصحة العالمية.. تحذير من الأرصاد السعودية.. عدوان إسرائيلي على سوريا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخةتقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونابرشقات الصواريخ.. الدفاع السورية تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على دمشقاعترفوا باغتيال الناشط أحمد عبد الصمد.. تفاصيل القبض على عصابة الموت في البصرة العراقيةالأرصاد السعودية تصدر تحذيرا إلى المواطنينتطورات جديدة لكورونا في الصينقرار عاجل من الطيران المدني الكويتيوفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 2.4 مليون حالةأسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسيا جديداأنباء سارة من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا