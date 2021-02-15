أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.





كشف عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية العلاجية في النادي الأهلي، عن حقيقة تعاطي مروان محسن مهاجم الفريق منشطات أو مواد تحفيزية قبل المباريات أو في قبل مشاركاته مع المارد الأحمر.





أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يجب أن يرحل عن الفريق.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد.. اليونايتد يبتعد

فاز فريق ارسنال علي ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فييرا: لا أعلم سبب معاناة الإسماعيلي.. ورحلت عن النجم لعدم الحصول على مستحقاتي أبدى جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه يتابع فريق الاسماعيلي هذا الموسم معبرًا عن حزنه لما وصل إليه الفريق هذا الموسم و تراجع نتائج الفريق ووجوده في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الألماني









