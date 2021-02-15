ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

كشف عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية العلاجية في النادي الأهلي، عن حقيقة تعاطي مروان محسن مهاجم الفريق منشطات أو مواد تحفيزية قبل المباريات أو في قبل مشاركاته مع المارد الأحمر.

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يجب أن يرحل عن الفريق.


ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد.. اليونايتد يبتعد


فاز فريق ارسنال علي  ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أبدى جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه يتابع فريق الاسماعيلي هذا الموسم معبرًا عن حزنه لما وصل إليه الفريق هذا الموسم و تراجع نتائج الفريق ووجوده في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري المصري.

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الألماني



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة | نجم الزمالك يعلن شرطه للعب للأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

أخبار الرياضة.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

أبلى بلاء حسنا.. فييرا: الأهلي قدم مباريات مميزة فى مونديال الأندية

فييرا: لا أعلم سبب معاناة الإسماعيلي.. ورحلت عن النجم لعدم الحصول على مستحقاتي

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

حدث ليلا.. فلاح يصطاد تمساحًا ضخمًا من نهر النيل.. زيادة جديدة في وفيات كورونا.. انهيار عقار في روض الفرج.. عدوان إسرائيلي على سوريا

ترشيحاتنا

استقالة وزيرة خارجية بيرو بسبب فضيحة لقاح فيروس كورونا

شاهد.. داليا مصطفى وشريف سلامة يحتفلان بـ الفلانتين على طريقتهما الخاصة

اللقطات الأولى للعدوان الإسرائيلي على سوريا

بعد إشادته بالأهلي في كأس العالم.. ميدو يتصدر تويتر

الرئيس اللبناني يرفض تلقي لقاح كورونا.. لهذا السبب

التهم شخصين.. سوداني يصطاد تمساحًا ضخمًا من مياه نهر النيل.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أم ضار؟.. طبيبة تحسم الجدل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب