مصر تسجل 611 إصابة جديدة بكورونا.. والسودان يدين عدوان قوات إثيوبيا على أراضيه.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

شكري:

مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بالنتائج المرجوة

السلطات السعودية تكشف عن تشكيل عصابي لتهريب الأموال والذهب خارج المملكة

الجزائر تخفف قيود كورونا





الحريري:

لن أتنازل عن موقفي برفض الثلث المعطل





بلينكن:

سنمنع إيران من امتلاك النووي.. عبر الدبلوماسية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية سجلت 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة، مقابل 600 إصابة و36 وفاة سجلت السبت، مشيرةً إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ 173813 حالة منها 134960 حالة تماثلت للشفاء و9994 وفاة.





ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري قوله إن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الافريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر شيئا ملموسا ولم تأت بالنتائج المرجوة، مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزارة الخارجية السودانية أدانت العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع له قانونا، حيث قالت: "اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".





وأشارت "القبس" إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت إجراءات جديدة خففت بموجبها القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 فبراير الحالي، لافتة إلى أن الإجراءات تتمثل بالفتح الكلي للمساجد عبر كافة ولايات البلاد مع منع دخول الأطفال والنساء وذوي الأمراض المزمنة، والسماح بتنظيم أسواق بيع السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يوما.





ولفتت إلى أنه سيتم تمديد العمل بالحجر المنزلي الجزئي على مستوى 19 ولاية، مشيرة إلى أن الحجر يسري مفعوله بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.





وذكرت "الوطن" أن السلطات السعودية كشفت عن ضبط تشكيل عصابي أدانته في اتهامات تتعلق بتهريب عشرات الملايين من العملة المحلية (الريال) وكميات الذهب إلى خارج البلاد، مضيفة أن "مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64 مليونًا و860 ألف ريال (17 مليون دولار)، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ19 كيلوجرامًا.





ونقلت "الأنباء" عن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قوله إنه لن يتنازل عن رفضه للثلث المعطل في تشكيلته الحكومية، مضيفًا أنه "بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قدمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزير اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين، من دون أن تضم الثلث المعطل، وهي صيغة تعني ثلث عدد وزراء الحكومة يتحكمون بقراراتها".





دوليًا، قالت "الوطن" إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، جدد موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي، قائلًا إن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي.





وأفادت "الجريدة" بأن البيت الأبيض أكد أن الرئيس جو بايدن سيشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع عن بعد، وأنه يخطط للتركيز على الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 في قمة مجموعة الدول السبع الافتراضية يوم الجمعة، مما يشير إلى أن إدارة بايدن ستتبع نهجا مغايرا تجاه الجائحة قياسا بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كما سيتناول الجهود المبذولة لإعادة بناء اقتصادات العالم.



