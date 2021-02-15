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رياضة

ما مصير كلوب حال فشل ليفربول في التأهل إلى دوري الأبطال؟ موقع عالمي يجيب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:04 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
سلطت الصحف العالمية الضوء على هزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واكتسح فريق ليستر سيتى نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس علي ملعب "كينج باورز" بمنافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021.

وحسب موقع "جول" العالمي، كلوب ليس مهددا بالإقالة كمدرب حتى إذا فشل في قيادة الفريق إلى التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضحت أنه بالطبع سينظر إلى ذلك الأمر بخيبة أمل كبيرة، ولكن مجموعة "فينواي" الرياضية المالكة للنادي يتفهمون الظروف المحيطة بهذا الموسم.

وأفادت بأن كلوب يمتلك رصيدًا كبيرًا لدى مسؤولي ليفربول.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول عروضه السيئة بمسابقة الدوري خلال الموسم الكروى الجاري ويكتب الهزيمة الثالثة له على التوالى فى ظهور هو الأسوأ له منذ عام 2014 والذى تلقى خلاله 3 هزائم متتالية بمنافسات البريميرليج.


وفقد ليفربول 3 نقاط مهمة فى صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزى والذى بات بعيدا عن المنافسة عليه خلال الموسم الجاري بسبب توقف رصيد عند 40 نقطة محتلا بها المركز الرابع ، وفى المقابل رفع ليستر سيتى رصيده إلى 46 نقطة محتلا بها المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة.


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