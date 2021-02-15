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أخبار العالم

الصحة العالمية: التوصل لأدلة بشأن انتشار كورونا على نطاق واسع بووهان الصينية في 2019

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:06 ص
كورونا في ووهان
كورونا في ووهان
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شريف سيد
كشف بحث جديد أجراه المحققون التابعون لمنظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، عن انتشار فيروس كورونا في المدينة الصينية بشكل كبير قبل إعلان الصين تفشي الفيروس. 

وقال محقق الصحة العالمية في ووهان، بيتر بن امباريك وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن بعثة الصحة العالمية وجدت أدلة على انتشار فيروس كورونا في عام 2019 على نطاق واسع بمدينة ووهان الصينية. 

وأضاف أن الفريق تأكد عقب إتاحة الفرصة له  للتحدث إلى أول مريض قال المسؤولون الصينيون إنه حمل الإصابة، وهو عامل في مكتب بالأربعينيات من عمره، وليس لديه سجل سفر ملحوظ، في 8 ديسمبر من عام 2019. 

وأعرب الفريق عن أن هذه النتائج تزيد المخاوف من أن فيروس كورونا قد انتشر في ووهان الصينية قبل إعلان الصين عن الأمر. 

كما اكتشف الفريق وجود 13 تسلسلا جينيا لفيروس كورونا في ووهان، كانت منتشرا فيها اعتبارا من ديسمبر عام 2019. 

واشار إلى أن هذه السلالات دليل كبير على انتشار الفيروس في أنحاء المدينة بفترة أطول من شهر ديسمبر 2019. 

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن خوفها من تقاعس السلطات الصينية في التعاون مع وفد منظمة الصحة العالمية في ووهان. 
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