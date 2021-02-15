درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15-2-2021 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15- 2- 2021، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية.





كما كشفت هيئة الأرصاد أن يكون هناك شبورة على كافة البلاد فى الساعات الصباحية.



