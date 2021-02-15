ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الأقصر.. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
استمرارا لحملات النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، بأن حملة النظافة والتجميل استهدفت اليوم مدينة أرمنت الحيط.

وأضاف رئيس المركز في بيان له، أنه تَم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد شارع وميدان السوق وشارع الصرب وشارع الآثار وكل مداخل الشوارع الجانبية المتفرعة منهم، كما تم رفع ٢٠٠م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول ١٥٠٠م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.

وتأتي الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط، ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

وأضاف عاشور، أن حملات النظافة والتجميل مستمرة يوميًا بالمركز والقرى التابعة له، حسب خطة النظافة والتجميل لمركز ومدينة أرمنت، من أجل الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل بعموم المركز.

يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.
حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الأقصر.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تمهيد طرق جديدة للمرور فى غرب الأقصر.. صور

حملة مرافق وإزالة إشغالات بغرب الأقصر.. صور

لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر "صور"

أرمنت تشن حملة إزالات بجنوب الأقصر .. شاهد

حملة نظافة مكبرة بغرب الأقصر.. صور

حملة نظافة وإزالة مخلفات في الأقصر... صور

ترشيحاتنا

شاهد.. دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية في الجيم

بعد توديع كأس مصر.. أمير عزمي يستقيل من تدريب النجوم

اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

بسبب فسخ الخطوبة.. التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت في عيد الحب بالقليوبية

دعاء طلب الرزق.. عليك بهذه الكلمات

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور