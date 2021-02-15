حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الأقصر.. صور

استمرارا لحملات النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، بأن حملة النظافة والتجميل استهدفت اليوم مدينة أرمنت الحيط.





وأضاف رئيس المركز في بيان له، أنه تَم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد شارع وميدان السوق وشارع الصرب وشارع الآثار وكل مداخل الشوارع الجانبية المتفرعة منهم، كما تم رفع ٢٠٠م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول ١٥٠٠م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.





وتأتي الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط، ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.





وأضاف عاشور، أن حملات النظافة والتجميل مستمرة يوميًا بالمركز والقرى التابعة له، حسب خطة النظافة والتجميل لمركز ومدينة أرمنت، من أجل الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل بعموم المركز.



