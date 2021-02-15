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داليا أيمن : الرئيس وجه بضرورة التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية فى المدارس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:03 ص
الاعلامية داليا أيمن
الاعلامية داليا أيمن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية داليا ايمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له لقاء مهم جدًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لحسم الجدل الدراسى  ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى .

وأضافت الإعلامية داليا ايمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه تم عقد خطط لعرض امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي .

وأشارت الاعلامية داليا أيمن ، إلى أنه خلال الاجتماع وجه الرئيس بضرورة التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية خلال العملية التعليمية فى المدارس ، ومنح كافة أولياء الأمور أختيار الطريقة الأمثل لاستكمال العام الدراسي الحالي.

وفى سياق أخر ، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات هذا العام أو التأجيل العام بالكامل  من دون أزمة، فضلا عن عدم إجبار الطلاب على الحضور، وأن الدولة هدفها مصلحة الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطلاب من كي جي 1 وحتى الثالث الابتدائي يتم تقييمهم من مدرسي الفصل، ولا توجد امتحانات لهم بينما سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وسيتم عمل فكرة مبتكرة لهم بعمل امتحان مجمع لكل المواد في يوم واحد، بحيث يتم تقسيم الطلاب على اللجان بصورة جيدة، على أن يتم عمل امتحان شهري.

وأضاف أن الصف الأول والثاني الثانوي سيكون الامتحان إلكترونيًا في المدرسة، بخصوص الترم الأول، وبعد ذلك سيتم عقد امتحانات شهرية من المنزل.

وتابع أن الفكرة من دمج الفصلين للشهادة الإعدادية هي محاولة تقليل الطلاب المتواجدين في المدارس، بحيث يتواجدوا في المدارس مرة واحدة في ظل فلسفة بعد الإنقاص من المحتوى التعليمي، ولن يتم الاستجابة لإلغاء أي أجزاء من المناهج.
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