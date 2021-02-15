داليا أيمن : الرئيس وجه بضرورة التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية فى المدارس

قالت الإعلامية داليا ايمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له لقاء مهم جدًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لحسم الجدل الدراسى ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى .
وأضافت الإعلامية داليا ايمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه تم عقد خطط لعرض امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي .
وأشارت الاعلامية داليا أيمن ، إلى أنه خلال الاجتماع وجه الرئيس بضرورة التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية خلال العملية التعليمية فى المدارس ، ومنح كافة أولياء الأمور أختيار الطريقة الأمثل لاستكمال العام الدراسي الحالي.
وفى سياق أخر ، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات هذا العام أو التأجيل العام بالكامل من دون أزمة، فضلا عن عدم إجبار الطلاب على الحضور، وأن الدولة هدفها مصلحة الطلاب.