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أخبار العالم

الكويت.. عدد الحاصلين على لقاح كورونا يتجاوز 100 ألف شخص

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاثنين،بأن عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا في الكويت تجاوز الـ100 ألف شخص، مشيرةً إلى  توقعات بتضاعف الأعداد خلال فترة وجيزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "هذا يرجع إلى 3  أسباب رئيسية، أولها مد الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح «أكسفورد» لتكون 12 أسبوعًا، وثانيها تدشين مراكز تطعيم جديدة وصل عددها إلى 15 بالإضافة إلى مركز أرض المعارض، وثالثها تدشين حملات التطعيم في عدد من وزارات وهيئات وقطاعات الدولة".

وكانت قد وصلت إلى الكويت، أمس، دفعة جديدة من لقاح "فايرز" على أن تصل خلال الفترة المقبلة دفعات جديدة أسبوعيًا، فيما ستصل دفعات جديدة أيضًا من لقاح "أكسفورد" بكميات كبيرة، إذ يتوقع وصول ثاني هذه الدفعات مطلع الشهر المقبل.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن نسبة حالات التعافي إلى حالات الإصابة مازالت منخفضة، مشيرةً إلى وجود انخفاض في عدد الإصابات، لكن هناك زيادة في نسبة الإصابة إلى المسحات، حيث كانت أول من أمس 9.3 في المئة فيما أصبحت أمس 10.6 في المئة، أي بزيادة 1.3 في المئة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الحالات في العناية المركزة خلال يوم واحد بواقع 3.1 في المئة.

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