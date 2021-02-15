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مدير مركز تطوير المناهج: التعليم الحقيقي هو المبنى على الفهم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:00 ص
التعليم
التعليم
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البهي عمرو
قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم،إن هناك مواد مستحدثة تم إضافتها للمناهج وتحديدًا لـ الخمس سنوات الأولى من التعليم.

وأضافت نوال شلبي،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية اسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن تطوير المناهج يستهدف فى الأساس مصلحة الطالب، ويكون للطالب خبرة فى جميع الأشياء.

ولفتت إلى أن  منهج القيم تم إضافته لـ طلاب الفصل الثالث الابتدائي، وتم تدريسه فى الفصل الأول وسيكون فى الفصل الثاني.

وأشارت إلى أن العالم لديه مواد علمية رقمية، ولذلك فى مصر يتم تعليم الطلاب على تلك المناهج.

وأوضحت أن الدولة تهدف لتعليم الطلاب المناهج بطريقة الفهم وليس الحفظ، وذلك لكى تظل المعلومة فى عقل الطالب، والتعليم الحقيقى هو المبنى على الفهم.

وتابعت أن العالم المقبل سيكون هناك مناهج جديدة.

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