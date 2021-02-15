فرح سعيد: التعليم تقرر عدم حذف أجزاء من المناهج لضمان التقييم العادل لطلاب الثانوية

قالت الإعلامية فرح سعيد ، مقدمة برنامج صباح البلد، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد أن امتحانات الثانوية العامة لن تعقد قبل شهر يوليو المقبل وذلك لضمان الانتهاء من المناهج الدراسية .





وأضافت الإعلامية فرح سعيد ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه سيتم ضم المناهج بالكامل ولن يتم حذف أى شئ منها ، لضمان التقييم العادل لكل طلاب الثانوية العامة.





وفى سياق أخر ، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفى اليوم لتوضيح خطط الوزارة فى استكمال العام الدراسي إن امتحانات الثانوية العامة ستكون فى شهر يوليو المقبل على التابلت لأول مرة داخل لجان مراقبة وسط التزام بالضوابط الاحترازية مضيفًا أن امتحان "EST” هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومات الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية من هذا التاريخ .





وأضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إعلان ضوابط الـMATCHING أو الSUPER MATCHING عبر نظم التقييم المختلفة فى نهاية الشهر الجاري .





وتابع وزير التربية والتعليم الفني انه سيتم تأجيل امتحانات المواد الغير مضافة إلى نهاية العام الجاري ، مضيفًا أن طلاب رياض الاطفال حتى ٣ ابتدائي التى يبلغ عددهم ٨ مليون لا يوجد امتحانات لهم فى لجان طبقًا لنظام التعليم الجديد.



