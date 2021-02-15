اليابان تشهد ثاني أكبر انكماش اقتصادي في تاريخها بسبب كورونا

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم /الاثنين/، انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 4.8٪ بالقيمة الحقيقية في عام 2020 السابق مقارنة بالعام الذي يسبقه، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا في ثاني أكبر هامش انكماش مسجل على الإطلاق.





ووفقًا للمعلومات الأولية الصادرة من مكتب مجلس الوزراء الياباني- وفق ما أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية- يمثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والقيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة المعدَّلة لمراعاة أثر التضخم، أول انخفاض منذ أكبر انكماش شهدته اليابان عام 2009 بنسبة 5.7٪ وذلك منذ بدء تجميع البيانات عام 1955.





وفي العام الماضي، انخفض معدل الاستهلاك بنسبة5.9٪ بشكل رئيسي بسبب طلب السلطات من الشعب البقاء في المنزل بموجب حالة الطوارئ الحكومية على مستوى البلاد لمواجهة الفيروس في الربيع الماضي، ودخلت العديد من المدن الكبرى في دول العالم حالة إغلاق صارم، مما أدى إلى تراجع الطلب وتقليص صادرات اليابان بنسبة 3ر12٪.



