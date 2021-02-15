الرئيس اللبناني يرفض تلقي لقاح كورونا.. لهذا السبب

نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن مصادر قريبة من بعبدا، قولها إن الرئيس ميشال عون، رفض الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأضافت الصحيفة اللبنانية، أن عون رفض ذلك إلا من ضمن برنامج الأولويات التي حددتها اللجنة الخاصة، حيث سيحصل على اللقاح في الأيام المقبلة.
وانطلقت أمس حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" في لبنان، وذلك بدءًا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن.
وكان لبنان تسلم السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا.
ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، الأحد.