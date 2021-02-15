جداول جديدة بعد مد الفصل الدراسي الأول.. خبراء: يمكن دمج أكثر من طريقة لاختبار مستوى الطلاب.. وجامعة القاهرة: استبعاد فكرة الأبحاث وإعادة جدولة مواعيد الامتحانات وتسكين في المدن

جامعة القاهرة :

إعادة جدولة لمواعيد الامتحانات وتسكين طلاب المدن الجامعية .. واستبعاد فكرة الأبحاث في الامتحانات





مساعد وزير التعليم الأسبق :

من الممكن الجمع بين أكثر من نمط في الامتحانات









بعد قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها أمس الاول بشأن مد الفصل الدراسي الأول أسبوعًا آخر، تقوم الكليات بإعداد الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمواعيد الجديدة، ولكن بنفس الخطة التي تم وضعها من حيث كيفية إجراء الامتحانات.





في هذا التقرير نستعرض رأي خبراء التعليم حول كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وماذا قالت جامعة القاهرة عن اللجوء إلى الأبحاث، وموعد تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.





يقول الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيجري إعادة جدولة لكافة المواعيد الخاصة بالامتحانات أو موعد تسكين الطلاب وعودتهم للمدن الجامعية.





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة لموعد رجوع الطلاب للمدن الجامعية، فإنه سيكون مناسبًا وفقًا لمواعيد الامتحانات، وقبل انعقادها بأيام قليلة.





وأضاف "علم الدين" أن هذه المواعيد سيتم إعادة النظر فيها بناءً على قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.





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ولفت إلى أن هناك اجتماعا قادمًا للمجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام المقبلة، والذي من المرتقب انعقاده يوم 20 من الشهر الجاري، لوضع التصورات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ، وشكل الدراسة به.





وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أن الامتحانات ستعقد وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجامعة، مع تغيير المواعيد فقط وفقًا للجدول الجديد.





وسيجري ترحيل امتحانات المواد فقط ، مع انعقادها كما هو مقرر لها سواء حضوريا أو أونلاين أو من خلال الطريقتين، مؤكدًا على استبعاد فكرة الأبحاث في الامتحانات ، فهناك بدائل أخرى لها.









من جانبه ، قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات من الممكن إجراء بعضها أونلاين ، وذلك بالنسبة للأجزاء التي يمكن إقامتها بهذه الطريقة ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ومع قرب انعقاد الامتحانات .





وأوضح "مسعد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الطريقة تساعد على تقليل أعداد الطلاب ومنع التجمعات والتكدسات بينهم داخل الكليات .





وأضاف أنه من الممكن الاقتصار في الامتحانات الحضورية على الأجزاء العملية التي تحتاج إلى حضور داخل المعامل أو القاعات بالكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب ، وأما بالنسبة للأجزاء النظرية من الممكن إقامتها "أونلاين"





وأشار إلى أنه يجب أن نسخر كافة الإمكانيات التكنولوجية في العملية التعليمية ، فلا يمكن الاعتماد على نمط واحد ، سواء في تلقي المقررات الدراسية أو الامتحانات ، فهناك طرق وأشكال جديدة يجب أن نكون على دراية ومعرفة بها .





وكان مساعد وزير التعليم الأسبق قد أشار إلى أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول من قبل وزارة التربية والتعليم ، هي أفكار خارج الصندوق تناسب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .





وأوضح ، إن فكرة تطبيق امتحانات الثانوية العامة ، لتكون مجمعة للفصلين آخر العام ، ليست جديدة حيث تم تطبيقها قبل ذلك ، كما أن الشهادة الاعدادية تشابهها من حيث طبيعة إجراء الامتحانات الخاصة بها .





كما أن الامتحان المجمع "الورقة الواحدة" معمول به في معظم دول العالم ، حيث يتم عمل الامتحان في نقاط تشتمل على كافة المقررات التي يدرسها الطلاب ، حيث تكون على شكل أسئلة اختيارية ، أو ضع علامه صح أو خطأ .









وفي ذات السياق ، قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم السابق، إن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب من خلال امتحان واحد مجمع يساعد على تقليل عدد مرات تردد الطلاب على المدارس .





وأوضح "الجيوشي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إجراء الامتحانات لهؤلاء الطلاب بهذه الطريقة؛ حتى يكونوا منتقلين بشكل رسمي للسنة الدراسية التالية، ووفقًا لنتيجة معتمدة رسميا.









وأضاف أن هذه الاختبارات المجمعة ستكون على نفس طريقة امتحانات "السات"، حيث يتم عمل الاختبار على شكل نقاط، بحيث تشمل المقررات التي قام الطلاب بدراستها على مدار الفصل الدراسي، ويتم الانتهاء من الاختبار في نفس اليوم.





وأشار إلى أن هذه الاختبارات تقيس مدى فهم الطلاب لهذه المقررات وتقييمهم بناءً عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مراعاة للظروف الحالية ، ووضع الامتحانات بشكل مبسط وسهل للطلاب ، حتى يسهل عليهم إجراؤها.





وناشد الدكتور أحمد الجيوشي، الطلاب وأولياء الأمور، الاطمئنان، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكون في مصلحة الطالب وفي نفس الوقت تحافظ على صحته ، في ظل الظروف الصحية الراهنة.







