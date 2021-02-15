ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رانيا منصور تتألق بإطلالة ساحرة في الفلانتين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:14 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت رانيا منصور بإطلالة ساحرة وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر وعلقت قائلة: "happy Valentine's day".

وتشارك رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.  

أسود فاتح هو مسلسل لبنانى مصرى يحكى قصة رانيا خطاب التى تمثلها هيفاء وهبى وهى سيدة من عائلة خطاب وهى من أكبر عائلات خطاب، وهم من أصحاب المصانع والشركات وتصدير المواد الغذائية وخلال أحداث المسلسل تحدث لها أزمة مالية حتى تفلس، وتلجأ إلى زاهر صدقى الذى يقوم بدوره الممثل ناصر سيف وهو صاحب أكبر قناة فضائية، وتحاول أن تعمل معه شركة مشتركة بينهم.  
شاهد.. رانيا منصور تتألق بإطلالة ساحرة في الفلانتين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة مبهجة.. رانيا منصور تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام

بـ بطن مكشوف.. رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها

بفستان قصير .. أحدث ظهور لـ رانيا منصور

بفستان أسود.. إطلالة جديدة لـ رانيا منصور

على متن يخت.. رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها

بإطلالة ساحرة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

3 جثث من أسرة واحدة.. تفاصيل كارثة عقار روض الفرج المنهار

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 15-2-2021

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

شاهد.. آسر ياسين يروج لفيلم السرب

شاهد.. رانيا منصور تتألق بإطلالة ساحرة في الفلانتين

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 15-2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أم ضار؟.. طبيبة تحسم الجدل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب