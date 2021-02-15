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محافظات

فودة يتفقد عددا من المشروعات استعدادا لافتتاحها في العيد القومي لجنوب سيناء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، عددا من المشروعات المعدة للافتتاح بالعيد القومي للمحافظة 19 مارس القادم ، وذلك خلال جولة ليلية بمدينة شرم الشيخ وكانت برفقته المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ ، وعدد من قيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ .

وكان أبرز هذه المشروعات التي تم تفقدها ، مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق نادى الرياضات بهضبة ام السيد ، ومشروع انشاء محطة الغاز الثانية على مستوى المدينة بمنطقة شرم المية .

كما قام بجولة تفقدية بالسوق التجارى القديم، وامر بسرعة البدء فى تنفيذ مشروع مصر القديمة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، والتى ستكون اضافة للمزارات السياحية بالمدينة.

وأكد المحافظ، على زيادة وتيرة العمل وزيادة نسب التنفيذ مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحماية العاملين بكافة مواقع العمل .

من ناحية أخري استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ أحد رجال الاعمال والذى طرح فكرة إنشاء اول شركة متخصصة فى نقل فرسان الإرادة والمعاقين خلال المؤتمرات والبطولات الرياضية بشكل حضاري، خاصة انه لا توجد شركات متخصصة فى هذا المجال بمصر حيث ستساعد فرسان الإرادة وذوي الاعاقة بنقلهم على الكراسى المتحركة الخاصة .

وذلك من أجل توفير وسيلة متحضرة تراعى الاعاقة خاصة المشاركين منهم فى المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية مما يساهم فى تنشيط السياحة واستضافة بطولات متحدي الاعاقة علي مستوي العالم ، وقد رحب المحافظ بالفكرة على ان تتم الدراسة الوافية لهذا المشروع واتخاذ كافة الموافقات اللازمة وفقا للقانون، وكانت استضافت مدينة شرم الشيخ عدد من البطولات الرياضية للمعاقين خلال السنوات الماضية وكذلك مؤتمرات كبري.
 
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