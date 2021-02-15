رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى مصر..شاهد

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما تراجعت فى أوروبا وأمريكا عادت مرة أخرى للزيادة، وبدأت الموجة الثالثة ووصلت لقمة الإصابات ثم تراجعت.





وتوقع حاتم فى حواره لـ"صدى البلد" أن تبدأ الموجة الثالثة من فيروس كورونا نهاية شهر مارس وأول شهر أبريل، لكى تعود معها زيادة الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى مع اقتراب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.





وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق: ولكننى لدى أمل فى أن تساهم التطعيمات و اللقاحات التى بدأت عدد من دول العالم إنتاجها فى منع ظهور أى موجات أخرى من فيروس كورونا بعد الموجة الثالثة.





وأوضح: بالنسبة لإنخفاض الإصابات فى مصر مقارنة بدول اخرى فإننى أرى أن سبب ذلك هو أننا فى نسير بنهج لا يقوم على عمل تحاليل كثيرة لفيروس كورونا ، حيث توجد مدرستين فى هذا الأمر، المدرسة الأولى تتمثل فى عمل تحليل المسحة ، ونجد أن أكثر من مليون شخص يقوم بعمل مسحة وهذا موجود فى دول مثل الإمارات وامريكا وأوروبا.





واستطرد:المدرسة الثانية نجد فيها ان الدولة ترى انها لا تقوم بعمل مسحات لفيروس كورونا إلا للمرضى والمسافرين ومن لا يستجيب للعلاج أو الذى يذهب للمستشفى ،وهذا ما تفعله مصر، لذلك نجد أن العدد المعلن للإصابات فى مصر هو أقل من عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.