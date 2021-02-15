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فن

بشعر أحمر.. ريهام عبد الغفور تشارك كواليس فيلم «واحدة كده»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:35 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام في الصورة بشعر باللون الاحمر وعلقت قائلة "من فيلم واحدة كده للمخرج مروان نبيل".

وأكد المخرج مروان نبيل، أن فيلم "واحده كده" لـ ريهام عبدالغفور، لاقى ردود فعل إيجابية جدًا فور عرضه الأول.

وقال مروان نبيل، في تصريح لـ "صدى البلد": ردود الفعل خضتني واتبسط من تقدير الفيلم جدًا لإننا تعبنا في العمل جدًا الفيلم مدته 15 دقيقة لكن وراه وقت أطول بكتير".

وتابع قائلًا: "من بداية المشروع وانا كنت حابب إن بطلة الفيلم تكون نجمة لأني شايف ان فيه مساحة تمثيل حلوة جدًا والقصة شدت نجمات كتير لكن إختياري وقع في النهاية على ريهام عبد الغفور بعد ما إترشحتلي".

كما أضاف قائلًا: "اما قرأت السيناريو عجبها جدًا ومكنتش حابة تغير فيه أي حاجة، وهي شخصية رائعة على المستوى الفني والإنساني وليها أبعاد في موهبتها".
بشعر أحمر.. ريهام عبد الغفور تشارك كواليس فيلم «واحدة كده»
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