صحيفتان سعوديتان: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران لتحقيق السلام

أكدت صحيفتا (البلاد) و(الرياض) السعوديتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة (البلاد) - في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/ تحت عنوان " الخطر الإيراني" - أن إيران ترعى الميليشيات الإرهابية في العديد من الدول العربية وتمولها بالسلاح والمال وفكر الانقسام والصراع الطائفي، مضيفة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وتعمل على تقويض أمن واستقرار هذه المنطقة وتهديد السلم الدولي.