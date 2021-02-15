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السنباطى: 2 مليون طفل بلا مأوى أغلبهم ذكور .. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:35 ص
سحر السنباطى
سحر السنباطى
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ريهام فيكتور
قالت دكتورة سحر السنباطى ، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، إن الألعاب الإلكترونية الخطرة التى يتعرض لها الطفل ،  لا تتناسب مع مجتمعنا تمامًا ، وهو عبارة عن مجتمع افتراضي كامل .

وأضافت دكتورة سحر السنباطى ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أننا نعمل على تحديث منظومة حماية الطفل من خلال التحول الرقمي .

وأشارت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، إلى أن التنمر والسلامة على الانترنت إحدى مبادرات المجلس ، لافتة إلى أننا نعمل على تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالطفل .

وتابعت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، أننا نعمل على تفعيل نظام الحماية الوطنى وفقًا لما نص عليه الدستور ، مضيفة أننا قمنا بتفعيل خط نجدة الطفل 16000 من أجل حماية حقوق الطفل .

وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، أن المجلس يتعاون مع البلاغات المقدمة من خط نجدة الطفل ، مشيرة إلى أن هناك 2 مليون طفل بلا مأوى أغلبهم ذكور .
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