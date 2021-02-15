جامعة القاهرة : 20 فبراير إعلان التصور النهائي لشكل الامتحانات والدراسة وتسكين المدن

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إنه سيتم إعادة جدولة لكافة المواعيد الخاصة بالامتحانات ، وموعد تسكين الطلاب وعودتهم للمدن الجامعية .





وأوضح علم الدين ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة لموعد رجوع الطلاب للمدن الجامعية ، فإنه سيكون مناسبا وفقًا لمواعيد الامتحانات ، وقبل بدءها بأيام قليلة .





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وأضاف أن هذه المواعيد سيتم إعادة النظر فيها بناءً على قرارات مجلس الوزراء ، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات .





ولفت إلى أن هناك اجتماعا قادمًا للمجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام القادمة ، والذي من المرتقب انعقاده يوم 20 من الشهر الجاري ، لوضع التصورات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ، وشكل الدراسة به ، مشيرا إلى أن الامتحانات ستعقد وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجامعة ، مع تغيير المواعيد فقط وفقًا للجدول الجديد .





وتابع : "سيتم ترحيل امتحانات المواد فقط ، مع انعقادها كما هو مقرر لها سواء حضوريا أو أونلاين أو من خلال الطريقتين ، مؤكدًا على استبعاد فكرة الأبحاث في الامتحانات ، فهناك بدائل أخرى لها .