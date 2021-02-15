لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس تدرس تمويل الأبحاث العلمية التى تخدم المجتع

انعقدت اليوم لجنة البحوث التطبيقية التابعة لقطاع البيئة و خدمة المجتمع برئاسة ا.د. ماجدة اكرم عبيد الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية









حضر اللجنة ا.د.جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. شهيرة سمير موسى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. رشا عبد الفتاح الديدى وكيلة كلية الآداب و أمانة اللجنة أ. سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا. طارق ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة و ا. محمد السيد مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروع البحثية و ا. اشجان عبد المنعم بإدارة التنفيذ ومتابعة المشروعات البحثية





يأتي ذلك في إطار إهتمام إدارة جامعة عين شمس بدعم البحوث العلمية التطبيقية والمساهمة فى حل مشكلات المجتمع تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة





و قد أجرت اللجنة فحص توافر الشروط والمعايير لإختيار الأبحاث العلمية التى يمكن تقديم الدعم لها حيث تم فحص قرابة 77 بحثا من مختلف التخصصات





و تضمنت المعايير : أن يكون البحث مرتبطا بمشكلات قومية أو إجتماعية أو بيئية وان تكون الابحاث فى إطار التقنيات الحديثة و الذكية و إلزام الباحثين بالنشر الدولى أو تسجيل براءة اختراع أو أن يكون البحث قابلا للتطبيق كمنتج نهائي للبحث وان تكون مدة تنفيذ البحث عامين بحد اقصى.