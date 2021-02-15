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شاهد.. مسرح متنقل ينشر الفن والبهجة في شوارع الأسمرات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:06 ص
مسرح متنقل
مسرح متنقل
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البهي عمرو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى،  تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مسرح متنقل ينشر الفن والبهجة في شوارع الأسمرات»، إذ أن «بناء الإنسان أولا» هو شعار رفعته الدولة لدعم وتوعية سكان الأسمرات الذين نُقلوا من المناطق العشوائية الخطرة. 

ومن هنا جاءت فكرة «مسرح متنقل»، الذي ينشر الفن والبهجة في شوارع الأسمرات برفع الوعي الثقافي للمواطنين، إذ انطلق قبل أيام وسيلي ذلك انطلاق 5 مسارح متنقلة في قرى فقيرة بمحافظات الدقهلية، البحيرة، أسيوط، أسوان، وجنوب سيناء. 

وقال جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بالهيئة العامة لقصور الثقافة: «الفكرة رائعة وتساعد في أن يتعرف الناس على بعض، أحببتها كثيرًا مع أنني أشارك فيها للمرة الأولى». 

وعبر فنانون مشاركون في المبادرة عن سعادتهم بها، من بينهم الفنان أسامة رمضان من فرقة الموسيقى العربية بقصور الثقافة بالفيوم، والذي قال إن الشعب المصري في حاجة إلى التعليم والاطلاع على أنشطة فنية متعددة واكتشاف مواهبه، وبالتالي لم يكن ذلك ليتحقق لولا المسرح المتنقل الذي بُنى على فكرة تقديم الخدمة للجمهور، دون انتظار أن ينتقل الجمهور إلى مكان تقديم الخدمة: «إحنا النهاردة اللي بنروح للجمهور في مكانه».
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