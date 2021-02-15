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أجهزة كهربائية ومفروشات.. تعرف على تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز اليتيمات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:14 ص
مبادرة دكان الفرحة
مبادرة دكان الفرحة
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نورهان رأفت
استعرض شادي سالم، مدير إدارة المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، أهم تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة"، والتي استهدفت تجهيز 158 بنت للزواج من الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أنها من ضمن مبادرات الصندوق التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.

ولفت شادي سالم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن الفتيات اليتيمات يكن لهن الأولية في الاختيار ، عن الفتيات الأكثر احتياجا، ويليهم الفتيات من ذوي الهمم، إلى جانب بحث اجتماعي من مؤسسات المجتمع المدني، يتم مراجعته جيدا من الصندوق، لتأكيد استحقاق الفتيات.

وأشار إلى أن احتفال الأمس شهد تجمعات من محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، وتم اختيار العرائس ودعوتهن للاحتفال بعيد الحب، في حي الأسمرات.

ولفت إلى أن المبادرة انجزت تجهيز ما يقرب من 650 عروسة، على مستوى الجمهورية، كما وأنها مستمرة في محافظات الصعيد، والمرحلة الثانية، ستبدأ في الصعيد، وبالتحديد المنيا.

وأوضح أن الهدايا تضم أجهزة كهربائية، وكوبونات لشراء المفروشات، ومستحضرات تجميل، مؤكدا أن هذه المبادرة من شأنها تقليل ظاهرة الأمهات الغارمات .
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