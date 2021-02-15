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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 15-2-2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:22 ص
اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم الاثنين
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 15 فبراير 2021.

وتراوح سعر أسماك البوري نمرة "1" من 45– 51 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 35– 41 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 30-36 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي60-75 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني  50 -65 جنيها للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيها للكيلو. 

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطي المزارع "2" 17.5-18.5 جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30 – 110 جنيهات.

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وسجل البربون "1" 39-43 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32- 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض والبياض الأملس "1" 90 -120 جنيهات للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 30- 40 جنيها للكيلو، وسعر القراميط - شيلان 10-20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان "1"28-34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الجمبري الجامبو  400 -470 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 170 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليماري والسابيا 110 -170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30- 120 جنيها للكيلو.
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