أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 15-2-2021

خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 15 فبراير 2021.





وتراوح سعر أسماك البوري نمرة "1" من 45– 51 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 35– 41 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 30-36 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي60-75 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 50 -65 جنيها للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيها للكيلو.





ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطي المزارع "2" 17.5-18.5 جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30 – 110 جنيهات.





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وسجل البربون "1" 39-43 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32- 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض والبياض الأملس "1" 90 -120 جنيهات للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 30- 40 جنيها للكيلو، وسعر القراميط - شيلان 10-20 جنيها للكيلو.





وسجل سعر المرجان "1"28-34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.



