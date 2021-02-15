فى عيد ميلادها.. هكذا ردت نسرين طافش على اتهامات طليقة تيم الحسن

تحتفل اليوم الفنانة نسرين طافش بعيد ميلادها، التي بدأت حياتها الفنية فى سوريا وشاركت فى العديد من الأعمال الناجحة هناك، لتخطف أنظار المخرجين الذين منحوها عددا من الأدوار المميزة من أبرزها مشاركتها في مسلسلات "هولاكو"، "ربيع قرطبة"، "التغريبة الفلسطينية"، و"صبايا".





وتعد نسرين طافش، واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل فى الوسط الفنى، إذ دخلت فى خلاف حاد مع الفنانة ديما بياعة بعد أن اتهمتها الأخيرة فى احدى البرامج التليفزيونية بشكل صريح بأنها سبب طلاقها من الفنان تيم الحسن، بعد أن اكتشفت وجود علاقة عاطفية بينهم.



