ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلادها.. هكذا ردت نسرين طافش على اتهامات طليقة تيم الحسن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
تحتفل اليوم الفنانة نسرين طافش بعيد ميلادها، التي بدأت حياتها الفنية فى سوريا وشاركت فى العديد من الأعمال الناجحة هناك، لتخطف أنظار المخرجين الذين منحوها عددا من الأدوار المميزة من أبرزها مشاركتها في مسلسلات "هولاكو"، "ربيع قرطبة"، "التغريبة الفلسطينية"، و"صبايا".

وتعد نسرين طافش، واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل فى الوسط الفنى، إذ دخلت فى خلاف حاد مع الفنانة ديما بياعة بعد أن اتهمتها الأخيرة فى احدى البرامج التليفزيونية بشكل صريح بأنها سبب طلاقها من الفنان تيم الحسن، بعد أن اكتشفت وجود علاقة عاطفية بينهم.

لكن "طافش" ردت على تلك التصريحات برفع دعوى قضائية ضد "بياعة"، بالإضافة إلى نشرها تهنئة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتيم الحسن بعد زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة جديدة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

فستان أحمر.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

إصابة ديمة بياعة بـ فيروس كورونا .. فيديو

نيكول سعفان تقضي الكريسماس في منزل طارق العريان بعد أزمة أصالة

الخبر اليوم كان صادما.. نسرين طافش تنعى المخرج حاتم علي

ترشيحاتنا

هل يفرح الميت بالدعاء له ؟.. لـ10 أسباب لا يعرفها الأحياء

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

انتقام شنيع.. مجزرة في حفل زفاف بعد رفض العروس الزواج من ابن عمها

فى عيد ميلادها.. هكذا ردت نسرين طافش على اتهامات طليقة تيم الحسن

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"