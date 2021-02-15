ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تعقد اجتماعا لمناقشة رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية.. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
عقدت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بأسوان الاجتماع الشهرى للإدارة وذلك بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان لمناقشة الخطط المستقبلية لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومطابقتها مع معايير الجودة.

وشهد الاجتماع الذى حضره، الدكتور يوسف يعقوب، مدير إدارة الجودة، وفريق الجودة بالمديرية وسهام مديرة التمريض، تكريم 4 فرق من الجودة بمستشفيات "مستشفى صدر أسوان ومستشفى حميات أسوان ومستشفى كوم أمبو المركزى ومستشفى السباعية"، وذلك لتميزهم وتطبيقهم لما تم التدريب عليه من معايير متطلبات السلامة الوطنية (NSR) من قبل إدارة الجودة بالمديرية.

اقرأ أيضًا:
الطفل المعجزة.. قصة مصطفى الأسواني الذي حفظ القرآن بأرقام الآيات والصفحات

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات بإستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج ، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ .

وقد جاء ذلك في إجتماع ضم مسئولي الجهات التنفيذية وشركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد .

وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة ، مع جودة التشطيب وفقًا لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن ، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسئولين عن الإشراف الفني عليها .

وأعطى اللواء أشرف عطية تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية في التجمع الأول والتي تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للإستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، مع تلافى جميع الملاحظات التي أبداها الحاجزون أثناء تسليمهم للوحدات السكنية .

ووجه عطية الجهات القائمة على توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات بالإسراع في إنهاء جميع الشبكات قبل البدء في أعمال الرصف واللاندسكيب وهو الذى يتواكب مع إعداد التصميمات الخاصة بمنطقة الخدمات .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجازات وتحديات في أسوان.. تنفيذ مشروع التطوير الشامل ومركزين بالبرنامج الرئاسي لتطوير ألف قرية.. شاهد

إنجازات أسوان 2020.. تنفيذ 80% من أكبر مشروع حضاري للتطوير والتجميل.. تحديث وسائل النقل الداخلي.. ومشروعات خدمية في 50 قرية

محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن بعمارات الإسكان المتميز في حي العقاد

تعرف على جهود أسوان نحو التنمية فى عام 2020 بمشروعات تنموية وخدمية متنوعة.. شاهد

فحص 97 ألف مواطن وتسجيل 753 ألفا بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى أسوان

في ليلة اليوبيل الذهبي للسد العالي.. محافظ أسوان يستعرض إنجازات 2020

ترشيحاتنا

أحلى فالنتين.. إلهام شاهين تحتفل مع ابنتها بعيد الحب

لتمديد عقديهما.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول والسولية

انتقام شنيع.. مجزرة في حفل زفاف بعد رفض العروس الزواج من ابن عمها

في احتفالها بعيد الحب.. الصدفة تكشف جمع سيدة بين زوجين بالغردقة

بشرى سارة لجماهير ليفربول بشأن فان دايك

لسرقة المنازل.. القبض على 3 مواطنين بجدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور