الصحف السعودية اليوم: القاهرة تحذر أديس أبابا من ملء سد النهضة قبل الاتفاق.. غارات إسرائيلية في محيط دمشق.. إصابات كورونا تتخطى 109.3 مليون.. وفايزر تزف بشرى للعالم عن لقاحها

مصر تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات فيما يخص ملف سد النهضة

الصحة السعودية:

وصول دفعة جديدة من اللقاحات.. ومواعيد أقرب لراغبي الجرعة الثانية





الخارجية الأميركية:

شراكتنا العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة





«التحالف»:

تدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة





بايدن يدعو الكونجرس إلى سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة





بريطانيا:

أكثر من 15 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا





الصحة العالمية:

كورونا كان ينتشر على نطاق واسع في ووهان نهاية 2019









تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأحد، أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، لم تثمر عن شيء ملموس، ولم تأتِ بالنتائج الممرجوّة.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، اليوم من نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، تناول آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي، خصوصًا المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي. وحسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، قال شكري: مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الإفريقي في إدارة ملف «سد النهضة»، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس، ولم تأت بالنتائج المرجوة.









محليا، أبرزت صحيفة الوطن اعلان وزارة الصحة السعودية أمس الأحد، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372732 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 282 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363585 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6433 حالة وفاة.





أشارت صحيفة الرياض إلى اعلان وزارة الصحة أمس (الأحد) أن الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة واللجان المعنية لتوفير اللقاحات المضادة لفايروس كورونا تكللت بالنجاح بعودة توريد اللقاحات مجددا وأسفرت عن وصولها إلى المملكة، وهو ما سيعمل على إعادة الخطة الوطنية التي تم وضعها لإعطاء اللقاحات لتشمل كافة المناطق. وكشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم إعطاء 446.940 جرعة منذ بدء التطعيم.





ونقلت صحيفة عكاظ عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب تأكيده أنه لن يكون هناك لفرض إجراءات مشددة أو منع للتجول إذا التزمنا جميعا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».





وأكد متحدث «الداخلية» أن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة الجائحة.





أوضحت صحيفة سبق تصريح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الإثنين)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.





ركزت صحيفة اليوم على إصدار المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظات: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.





وأوضحت صحيفة الوئام تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أنها تتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسيا.





وقالت “حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريا.. ونضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية”.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الرياض بأداء محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كأول سفير لدولة الإمارات في ‫إسرائيل.





وأمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى السفير آل خاجة اليمين القانونية،





قالت صحيفة عكاظ إن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أكد فشل هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًّا على محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.





وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بـ"تويتر": إن "تصعيد مليشيا الحوثي لعملياتها العسكرية في كافة جبهات محافظة مأرب بإيعاز وتخطيط إيراني، لم يحقق سوى الفشل الذريع، ومصرع المئات من قياداتها وعناصرها والمغرر بهم، ومحرقة لعتادها المنهوب من معسكرات الدولة".





أشارت صحيفة الوئام إلى اعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، القبض على عصابة متهمة باغتيال عدد من الناشطين العراقيين والتهديد باغتيال آخرين في البصرة.





وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحًا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدًا لمحاكمة عادلة علنية.





وقالت صحيفة سبق إنه في أحدث قصفٍ على أهدافٍ إيرانية داخل البلاد، أعلن الجيش السوري تصدّي دفاعاته الجوية لهجومٍ إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.





وذكر بيان عسكري أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلّقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهدافٍ محدّدة على مشارف العاصمة، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، لكنه لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين.









دوليا، أفادت صحيفة الوئام بأن أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد أظهرت ، اليوم الأثنين، ارتفاع عدد الإصابات إلى 109 ملايين و388 ألفا و463 إصابة.





وارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و411 ألفا و471 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 81 مليونا و471 ألفا و539 حالة.





ركزت صحيفة الشرق الأوسط على اعلان شركة فايزر، قدرتها على إنتاج مليارَي جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنهاية العام الجاري 2021.





وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مكديرموت؛ في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "بالتأكيد، نستطيع الآن توصيل مليارَي جرعة من لقاح كورونا إلى دول العالم بنهاية العام الجاري 2021".





أشارت صحيفة الرياض إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى المضي قدما في تشريع إصلاح الأسلحة، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية، في محاولة للمساعدة في منع إطلاق نار جماعي آخر في الولايات المتحدة.





وأشارت صحيفة سبق إلى ما قاله المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية التي زارت الصين مؤخرًا، بيتر بن إمباريك، في مقابلة: إن الفريق وجد مؤشرات على انتشار أوسع نطاقًا لفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان في ديسمبر عام 2019، بما في ذلك وجود أكثر من 12 سلالة من الفيروس في المدينة بالفعل في ذلك التوقيت.





وقال الخبير لشبكة «سي إن إن» في المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تُحقق في أصل انتشار الفيروس: "كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر، وهو اكتشاف جديد".





ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن بايدن قوله في بيان صادر عن البيت الأبيض: "إنني أدعو الكونجرس إلى سن إصلاحات سليمة في قانون الأسلحة، بما في ذلك طلب إجراء عمليات تحقق لخلفية الأشخاص قبل جميع مبيعات الأسلحة، وحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة كبيرة السعة وإلغاء الحصانة لمصنعي الأسلحة الذين يضعون أسلحة الحرب في شوارعنا عن عمد".



