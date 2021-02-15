بدء الدورة التدريبية للعاملين بالوحدات المالية بجامعة عين شمس

بدأت فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالوحدات المالية بمختلف كليات جامعة عين شمس، على تطبيق وتفعيل منظومة موزانة البرامج والأداء، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف الدكتور عبد الخالق عبد المنعم أمين عام الجامعة، و الدكتور محمد حسن عبدالمجيد منسق عام.





ويقدّم التدريب فريق عمل من وزارة المالية تحت إشراف ا. محمد جمال الدين السبكي، رئيس وحدة موزانة البرامج والأداء ورئيس قطاع الحسابات الختامية.





ويضم فريق المدربين داليا نبيل مدير عام بوزارة المالية و ا. وائل فتحي، المدير التنفيذي لوحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، ومحمد مصطفى، نائب المدير التنفيذي لوحدة البرامج والأداء ويستمر التدريب على مدار 3 أيام.





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ويأتي ذلك في إطار إهتمام إدارة جامعة عين شمس بتدريب وتنمية الموارد البشرية من الجهاز الإدارى بالجامعة.





كما انعقدت اليوم بالجامعة لجنة البحوث التطبيقية التابعة لقطاع البيئة و خدمة المجتمع، برئاسة الدكتورة ماجدة أكرم عبيد، الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية.