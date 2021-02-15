بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عائقا أمام إطلاق المفاوضات

أكد القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتشكل عائقًا أمام إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن هول ما قاله خلال مقابلته في "برنامج فلسطين هذا الصباح"، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن بلاده تتحث بصراحة مع إسرائيل حول أهمية وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وأعرب القنصل البريطاني عن قلق بلاده إزاء عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين، مضيفًا أن السنوات الخمس الماضية كانت شاقة، ولم تظهر أي فرصة لتحسين الوضع على الأرض، خاصة وأن الإدارة الأمريكية السابقة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي رفضته وترفضه بريطانيا.





وعن الدعم البريطاني للشعب الفلسطيني، شدد على استمرار بريطانيا في تقديم الدعم المالي لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فضلا عن دعم قطاعي الصحة والتعليم الفلسطيني من خلال الحكومة الفلسطينية.