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أخبار العالم

قصة لم تنته منذ 1945.. اليابان تتحرك لحل أزمة قديمة مع روسيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:31 ص
اليابا تسعى للحل
اليابا تسعى للحل بالطرق الدبلوماسية
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محمد علي
أعلنت اليابان عن تحرك دبلوماسي جديد، لتحريك الأمور التي قد تفضي لحل في أزمة الأراضي مع روسيا، و فق ما ذكر الأمين العام للحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو.

وبحسب التقارير الإخبارية الروسية، فقد قال كاتو، أن حكومته ستواصل سعيها لإجراء محادثات وحل قضية الأراضي وتوقيع اتفاق سلام.

وقال  كاتو إن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أكد أثناء مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر الماضي، بعد إدخال تعديلات على الدستور الروسي، استعداد اليابان لتسريع محادثات السلام على أساس البيان الروسي الياباني المشترك لعام 1956.

وصرح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، منذ عدة أيام بأن طوكيو تخطط لبحث مسألة استئناف المشاريع الاقتصادية المشتركة في جزر الكوريل الجنوبية مع موسكو بعد انتهاء الوباء.

وتقوم اليابان بهذه الخطوة لاستعادة سيطرتها على جزر الكوريل الجنوبية، بعد أن فقدتها سابقًا في الحرب العالمية الثانية.

وتعتمد اليابان في مطالبها بالجزر على رسالة التجارة والحدود لعام 1855، بينما تصر روسيا على عدم تسليمها، وتحتج بأن ضم الجزر جرى وفق نتائج الحرب العالمية الثانية.

ولم تتقدم الأمور من ساعاتها، لكن قبل ظهور وباء كورونا ، بدأت الحكومتان في تنفيذ مشاريع لهما مشتركة في الجزر، وتأجلت  بسبب الوباء، ومع ظهور بوادر لزواله تسعى اليابان ان تكون عودتها للجزر عودة رسمية ذات سيادة عليها ، وليس مشاركة اقتصادية فقط.
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