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توك شو

من بينها التدخين.. شاهد نادية زخاري تكشف أسباب الإصابة بالسرطان وكيفية الوقاية منه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:44 ص
وزيرة البحث العلمي
وزيرة البحث العلمي سابقا
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نورهان رأفت
في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، كشفت الدكتورة نادية زخاري أستاذ الكيمياء ووزيرة البحث العلمي سابقا، أسباب إصابة الأطفال والأمهات بالمرض وكيفية الوقاية منه.

ولفتت الدكتورة نادية زخاري، عبر "سكايب"، لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن الأورام السرطانية لا تنشأ من مسبب واحد فقط، بل إن خلايا الجسم تتعرض لأكثر من مسبب في وقت واحد.

وأوضحت "زخاري" أن هناك نوعين من الأورام، تنقسم بين الجامدة والأورام السائلة، منوهة أن النوعين لهم نفس الخطورة، ولا بد من الاكتشاف المبكر، لأن الخطورة الحقيقة تنشأ من تأخر اكتشافها.

وكشفت أن الشعب المصري كانت نسبة ارتفاع سرطان المثانة أعلى بسبب البلهارسيا، وسرطان الثدي حتى الآن بالنسبة للسيدات، وسرطان العضم والعين للأطفال.

وقدمت "زخاري" نصائح للأمهات للوقاية من السرطانات، وخاصة الذين لهم تاريخ للمرض بالعائلة، ومنها الفحص الدوري للوقاية من سرطانات الثدي، وبالنسبة لطفلها يجب أن تحذر من سخونية الطفل المبررة، ومراعاة عدم الجلوس في أماكن المدخنين، ومراعاة غذاء الطفل، والابتعاد عن المعلبات.
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