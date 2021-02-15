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توك شو

طارق الجزار: دشننا كوبري طوخ طنبشا في سنة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:39 ص
كوبري طوخ طنبشا
كوبري طوخ طنبشا
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البهي عمرو
قال المهندس طارق يوسف الجزار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن كوبري «طوخ طنبشا» يمتد على مسافة 800 متر بتكلفة تجاوزت 170 مليون جنيه، ويقع في نطاق محافظة المنوفية ويربطها والقاهرة بالغربية في اتجاه الإسكندرية. 

مشيرًا إلى أنه يحل مشكلة مرورية كانت موجودة ومتمثلة في مدخل قرية طوخ طنبشا في تقاطعها مع اتجاه الإسكندرية، وفي الاتجاه الآخر مدخل ومزلقان قرية راتب في اتجاه القاهرة، بسبب حدوث ازدحامات مرورية كثيرة بسبب هاتين النقطتين.

وأضاف الجزار خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي: «نفذنا هذا الكوبري خلال سنة تقريبًا، وهو ما أدى إلى زيادة السيولة المرورية، كما أنه عبارة عن جسم خرساني ومطالع ومنازل بطول 800 متر، ويبلغ عرضه 24 مترا بواقع 12 مترا في كل اتجاه مقسمة على 3 حارات مرورية».

وتابع: «لدينا طريقي خدمة في الاتجاهين لخدمة مداخل المزلقان والقرية والدورانات للخلف، كما يعتبر هذا الكوبري واحدًا من 11 كوبري قررت وزارة النقل والمواصلات تنفيذها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي داخل الدلتا من أجل المشكلات المرورية الناجمة عن زيادة الكتل السكانية المنشأة على جانبيه ما يمثل عائقًا كبيرا أمام الحركة، لذلك فإن الوزارة اختارت أهم 11 نقطة لتدشين الكباري عليها لزيادة مستوى الحركة وتجاوز عائق الكتلة السكنية، من هذه الكباري، كوبري الشرقاوية بالقاهرة وكوبري عرب الرمل، وكوبري طوخ طنبشا، وكوبري أم دينا».

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