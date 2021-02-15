حبس بصلة قاتل شاب بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بفارسكور، بمحافظة دمياط، حبس صاحب محل بلاستيك بمدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور، بمحافظة دمياط، قام بتمزيق جسد شخص بساطور وتوفي في الحال وإصابة شقيقة بقطع ذراعه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وشهدت مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط مساء أمس جريمة قتل بشعة عندما اقتحم أحد الأشخاص سوبر ماركت حاملا سلاحا أبيض واعتدى بالضرب على ثلاثة أشخاص ما تسبب في وفاة شخص واصابة اثنين.



وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة فارسكور إلى موقع الحادث وتبين وقوع مشاجرة داخل سوبر ماركت بمدينة الروضة ووفاة محمد حمودة وإصابة شقيقه، ياسر حمودة وإصابة شخص يدعى سمير الداودي.





وتبين أن القاتل يدعى حسام بصلة صاحب محل بيع بلاستيك تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.





وقررت النيابة العامة بدمياط، حبس حسام بصلة والمتهم بقتل محمد حمودة بسلاح أبيض مساء أمس بمدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحديد موعد لتمثيل الجريمة، اليوم كما أمرت بدفن جثة المتوفى.