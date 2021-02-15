مساعد وزير التعليم الأسبق : الجمع بين أكثر من نمط في الامتحانات يمنع الزحام

قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات من الممكن إجراء بعضها أونلاين ، وذلك بالنسبة للأجزاء التي يمكن إقامتها بهذه الطريقة ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ومع قرب انعقاد الامتحانات .





وأوضح "مسعد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الطريقة تساعد على تقليل أعداد الطلاب ومنع التجمعات والتكدسات داخل الكليات .





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وأضاف أنه من الممكن الاقتصار في الامتحانات الحضورية على الأجزاء العملية التي تحتاج إلى حضور داخل المعامل أو القاعات بالكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب ، وأما بالنسبة للأجزاء النظرية من الممكن إقامتها "أونلاين"





وأشار إلى أنه يجب أن نسخر كافة الإمكانيات التكنولوجية في العملية التعليمية ، فلا يمكن الاعتماد على نمط واحد ، سواء في تلقي المقررات الدراسية أو الامتحانات ، فهناك طرق وأشكال جديدة يجب أن نكون على دراية ومعرفة بها .





وكان مساعد وزير التعليم الأسبق قد أشار إلى أن القرارات التي تم اتخاذها امس بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول من قبل وزارة التربية والتعليم ، هي أفكار خارج الصندوق تناسب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .





وأوضح ، إن فكرة تطبيق امتحانات الثانوية العامة ، لتكون مجمعة للفصلين آخر العام ، ليست جديدة حيث تم تطبيقها قبل ذلك ، كما أن الشهادة الاعدادية تشابهها من حيث طبيعة إجراء الامتحانات الخاصة بها .





كما أن الامتحان المجمع "الورقة الواحدة" معمول به في معظم دول العالم ، حيث يتم عمل الامتحان في نقاط تشتمل على كافة المقررات التي يدرسها الطلاب ، حيث تكون على شكل أسئلة اختيارية ، أو ضع علامة صح أو خطأ .