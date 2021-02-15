أكثر السيدات المشهورة جاذبية للرجل ولماذا ؟.. خبيرة تكشف

قالت رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، إن "ليدي ديانا" و"هند رستم"، من أكثر السيدات جاذبية للرجال، وذلك بسبب تشابه نظرات الحب والأنوثة بينهم، خاصة النظرة التي تعتمد أن يكون الذقن لأسفل والعين لأعلى، لإنها تشعر الرجل بأنه أكثر سيطرة في العلاقة.





ولفتت رغدة السعيد، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع عل فضائية "تن"، إلى أن السيدات لديهن القدرة على خداع الرجال بنسبة أكبر منهم، وهو مايعكس قدرة الستات على التعامل مع أولادهم في فترة ما قبل النطق.





وأشارت إلى أن السيدات لديهن القدرة على تغيير نبرات أصواتهم ، والتركيز في التفاصيل أكثر من الرجال.





ولفتت إلى أن الحب من أسباب الرفض الداخلي لرؤية عيوب الأخر ، تحت بند "مراية الحب عامية" .





وأوضحت أن هناك حركات تثبت الحب ، ومنها الرمش بالعين بشكل متواصل، كما أن الرجل يأخذ مساحة أكثر من السيدات، خلال الجلوس، إلى جانب الانتباه للكلام بكامل جسدها.