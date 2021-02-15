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أخبار البلد

البيئة: ربط 13 منشأة صناعية بالسويس بالشبكة القومية لرصد انبعاثات تلوث الهواء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة وجهازها والأفرع الإقليمية مستمرون في خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، مع التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

وفى هذا الصدد فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد اللحظية لانبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس الحرارية  التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ، حيث تم ربط كلًا من عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون ) والظروف المرجعية لعدد (1) وحدة إنتاجية بعدد (1) مدخنة، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت الوزيرة أن تلك المحطة تعد المحطة الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية والتى تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس ، كما وصل  إجمالى عدد المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس  13 منشأة بعدد (59) مدخنة.

وأشارت إلى أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة. وقد  بلغ  عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 78 منشأة  تمثل 360 مدخنة .

وأكدت استمرار الجهود بهدف التأكد من تطبيق المعايير البيئية بمختلف الانشطة  الصناعية التي تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة.
البيئة: ربط 13 منشأة صناعية بالسويس بالشبكة القومية لرصد انبعاثات تلوث الهواء
البيئة: ربط 13 منشأة صناعية بالسويس بالشبكة القومية لرصد انبعاثات تلوث الهواء
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