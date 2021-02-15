بحيل بسيطة.. احمِ طفلك من الإصابة بالسرطان

يمكن لأمراض مثل السرطان أن تسرق طفولة الشخص، وفي اليوم العالمى لل سرطان إليك كيفية الوقاية من سرطان الأطفال وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي.

1. قدوة حسنة لهم







فى اليوم العالمي لسرطان الأطفال ،أهم النصائح لحماية الطفل هو اتباع العادات الصحية بأنفسهم كآباء واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة و يمكنك مساعدة طفلك على تطوير هذه الصفات منذ صغره للوقاية من أمراض مثل السرطان.





2. الإقلاع عن التدخين





يعد تدخين السجائر عادة شديدة الخطورة يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان، ليس فقط للمدخن، ولكن أيضًا في الأشخاص المحيطين به.





3. إرضاعهم لفترة أطول



عددًا من الدراسات البحثية قد رأت أن إرضاع الطفل من الثدي لمدة تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات ، يمكن أن يكون له عدد من الفوائد الصحية.





4. مراقبة نظامهم الغذائي





كما نعلم بالفعل ، فإن معظم الأطفال صعبون للغاية عندما يتعلق الأمر بالطعام ويرفضون تناول أي شيء صحي ، حيث قد لا يكون طعمهم جيدًا ، لأنهم ما زالوا لا يفهمون فوائد الأطعمة الصحية. لذلك ، كآباء ، يجب علينا مراقبة عاداتهم الغذائية عن كثب والتأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من الخضار والفواكه والخضروات والحليب ، بحيث تكون أجسامهم قوية بما يكفي لمحاربة نمو الخلايا السرطانية.





5. تجنب التلوث









حاول أن تبقي طفلك بعيدًا عن التلوث قدر الإمكان لأن التلوث هو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للسرطان مثل سرطان الرئة و سرطان الجلد لدى الأطفال.





6. أضف المزيد من أوميغا 3 في نظامهم الغذائي





أحماض أوميغا 3 الدهنية هي سلسلة من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تفيد صحتنا بعدة طرق. إلى جانب الفوائد مثل فقدان الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي ، يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية أيضًا في منع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم. لذا ، أضف أطعمة مثل الأفوكادو وزيت جوز الهند والسمن وما إلى ذلك إلى نظام طفلك الغذائي بانتظام.





7. تجنب المضادات الحيوية







معظم الأطفال عرضة للعدوى الفيروسية والأمراض مثل الأنفلونزا والالتهابات الفطرية وما إلى ذلك ، حيث لا يزال نظام المناعة لديهم في طور النمو. عندما يصابون بمثل هذه الأمراض ، توصف المضادات الحيوية. ومع ذلك ، فإن تناول المضادات الحيوية على أساس منتظم يمكن أن يضر أيضًا بجهاز المناعة ويسهل نمو الخلايا السرطانية في الجسم.