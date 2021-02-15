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محافظات

طوارئ في الفيوم استعدادا لموجة الطقس السيئ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم الاثنين الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢١ إعلانها حالة الطوارئ القصوى بكل مواقع الشركة المختلفة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتى تضرب البلاد من الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة القادم. 

من جانبه أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أنه تم منع الإجازات لجموع العاملين من الفنيين والعمال والمهندسين داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والروافع الفرعية ومحطات المعالجة وعمال الشبكات والدفع بكل معدات الشركة من سيارات الكسح والفاكيوم والنافورى والحفارات وسيارات وتشكيل غرفة عمليات على مدار الأربع والعشرين ساعة لرصد الشكاوى ومتابعتها والعمل والتحرك الفورى لإزالة أى مشكلة تعوق سير المارة والمركبات من الشوارع وذلك من خلال تمركز هذه المعدات بكافة مراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف درة بأن شركة مياه الشرب بالفيوم، مستعدة لمواجهة أى تقلبات جوية أو طقس سيئ لا قدر الله.


وأجرت اليوم الأحد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الاختبارات التحريرية لـ ١٠٤ متقدمين لوظائف القرض الأوروبى والتى أعلنت عنها الشركة فى وقت سابق وذلك بمقر التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة.
                      
أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أن الاختبارات تتم على فترتين وذلك تطبيقا لكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين المتقدمين حيث تتم الاختبارات لـ ٤١ متقدما تخصص عقود ومشتريات وسلامة وصحة مهنية و أخصائي جودة كفترة أولى موزعة على أربع لجان كما تضم الفترة الثانية ٦٣ متقدما تخصص مالى وإدارى موزعة على خمس لجان وتجرى كل الاختبارات بكل حيادية وشفافية تامة ولجان تم تشكيلها برئاستى والمستشار القانوني للشركة وأعضاء من الشركة القابضة.

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