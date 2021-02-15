طوارئ في الفيوم استعدادا لموجة الطقس السيئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم الاثنين الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢١ إعلانها حالة الطوارئ القصوى بكل مواقع الشركة المختلفة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتى تضرب البلاد من الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.
من جانبه أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أنه تم منع الإجازات لجموع العاملين من الفنيين والعمال والمهندسين داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والروافع الفرعية ومحطات المعالجة وعمال الشبكات والدفع بكل معدات الشركة من سيارات الكسح والفاكيوم والنافورى والحفارات وسيارات وتشكيل غرفة عمليات على مدار الأربع والعشرين ساعة لرصد الشكاوى ومتابعتها والعمل والتحرك الفورى لإزالة أى مشكلة تعوق سير المارة والمركبات من الشوارع وذلك من خلال تمركز هذه المعدات بكافة مراكز وأحياء المحافظة.
وأضاف درة بأن شركة مياه الشرب بالفيوم، مستعدة لمواجهة أى تقلبات جوية أو طقس سيئ لا قدر الله.