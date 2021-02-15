مسئول كوري يتقدم بطلبات خاصة عن 3 مشروعات كبرى لملك البحرين .. ما القصة؟









استقبل أمس الأحد، ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس البرلمان الكوري الجنوبي بارك بيونج سوك، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة نشاط الشركات الكورية في البحرين، وفق ما أفادت به صحف بحرينية.





وطالب بيونج سوك الحكومة البحرينية بأن تسمح بمشاركة شركات كوريا الجنوبية في ثلاثة مشاريع رئيسية تقيمها البحرين.





وتعمل البحرين على مشاريع طموحة، مثل إنشاء جسر ثان بين البحرين والمملكة العربية السعودية وإنشاء شبكة للقطارات الخفيفة وبناء محطة طاقة للبتروكيميائيات.





وقال الملك حمد إن المنامة لها العديد من البنى التحتية التي أنشأتها الشركات الكورية الجنوبية، وما زالت تستخدم كأنها جديدة.





وأضاف فيما يتعلق بالجسر الثاني بين البحرين والسعودية، فإنه يتطلع إلى مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في هذا المشروع، ولكن التنسيق مع السعودية في هذا الأمر ضروري.





واتفق الملك مع المسئول الكوري، على أهمية توسيع التعاون بين البلدين في صناعة الدفاع.





وذكر بارك أن كوريا الجنوبية تمتلك تكنولوجيا ممتازة في مجال الدفاع، وردا على ذلك أفاد حمد بأن هناك منافسة من العديد من الدول في مجال الدفاع، غير أن كوريا الجنوبية تتمتع دائما بقدرة تنافسية عالية.





وكانت الاستجابة لفيروس كورونا المستجد ضمن جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع.





وقال بارك إنه من أجل مكافحة كوفيد-19، تطبق كوريا الجنوبية نظام "3T" ما يعني - التشخيص (Test) والتحقيق الوبائي والتتبع (Trace) والعزل والعلاج (Treat) باستخدام تكنولوجيا المعلومات.



